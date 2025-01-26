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Ardahan'da gece sıcaklığı eksi 12 derece ölçüldü

Ardahan'da gece sıcaklığı eksi 12 derece ölçüldü Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Ardahan'da gece hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düştü.