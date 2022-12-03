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    Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

    Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya yol açtı.
    • 03.12.2022 - 20:33
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    Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

    Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

    Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

    Tırlar yolda kaldı

    Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde kalan tırlar, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

    Ekipler, yolda tuzlama çalışması başlattı.

    Ardahan da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor #1

    "Çok yoğun buzlanma ve kar var"

    Yolda kalan tır sürücüsü Mazlum Güllü, AA muhabirine, Gürcistan'dan Diyarbakır'a gitmeye çalıştığını belirterek, "Bu kadar kar beklemiyorduk. Hazırlıksız yakalandık. Karayolları ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Başka türlü çıkamazdık buradan. Çok yoğun buzlanma ve kar var." dedi.

    Ardahan da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor #2

    Ardahan-Ardanuç kara yolu bahara kadar kapatıldı

    Öte yandan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu, her yıl olduğu gibi kar nedeniyle Bülbülan mevkisinden itibaren bahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

    Ardahan da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor #3

    Ardahan da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor #4

    Ardahan da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor #5


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