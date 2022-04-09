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    Ardahan'da karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı

    Kura Nehri'nin taşması sonucu, ova sular altında kalırken, arazide ekili alan olmadığı için herhangi bir sorunun oluşmadığı bildirildi.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 16:34
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    Ardahan'da karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı

    Sağanak yağışlar ve karların erimesiyle birlikte, Ardahan'ın Kura Nehri taştı.

    Nehrin taşması sonucu tarım arazileri de sular altında kalırken, ovanın yanında kurulan evlerin yakınlarına kadar giden suyun yağışlarla birlikte artabileceğine dikkat çekildi.

    Sular altında kalan tarım arazilerde ise ekili alan olmadığı için bir sıkıntı oluşturmadı.

    "Olumsuz bir durum değil"

    Fatih Aksoy isimli vatandaş, kar sularının erimesiyle taşan Kura Nehri’nin Ardahan Ovası’nı göle çevirdiğini söyleyerek, "Her sene baharın gelmesiyle eriyen kar sularının oluşturduğu eşsiz bir manzara. Fakat tarım arazileri de sular altında kaldı. Ama olumsuz bir durum değil. Özellikle geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından, kış boyu yağan karın erimesi çiftçimize deva olacaktır. Memleketimizin her mevsimi çok güzel, şu an tabloları aratmayan çok güzel bir görüntü var" dedi.

    Ardahan da karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı #1

    Ardahan da karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı #2

    Ardahan da karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı #3

    Ardahan da karların erimesi sonucu Kura Nehri taştı #4


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