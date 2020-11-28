Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

Gece etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Ardahan'da geceleri sıfırın altında 13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle Kura Nehri buz tuttu.

Vatandaşlar, yüzeyi buzla kaplanan nehrin üzerine taş atarak buzun kalınlığını test etti.

Soğuk hava nedeniyle yaşam şartlarının zorlaştığı kentte çeşmeler de dondu.

"NEHRİN ÜZERİNE ÇIKIYORUZ"

Mesut Kahya, gece hava sıcaklığının çok düştüğünü belirterek, "Şu an görüldüğü gibi birçok dere gibi nehir bile dondu. Şu an rahatlıkla Kura Nehri üzerine çıkabiliyoruz." dedi.

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