Ardahan'da sağlıkçıların kar, tipi ve fırtınalı aşı mesaisi

Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan'da, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak vatandaşların aşısını yapıyor.

Pandemiyle mücadelede yaklaşık 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları, şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu.

Omicron varyantının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde, sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri kameralara yansıdı.

SAĞLIKÇILAR TULUMLARI GİYDİ, KARLARIN ARASINA DALDI

Ardahan merkeze bağlı Beşiktaş köyüne gitmek için tulum giyerek yola çıkan ekipler kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak aşı için hazırlıklarına başlıyor. Köy okulundaki sobanın etrafında bir süre ısınan ekip, daha sonra kolları sıvıyor.

Sağlık ekipleri, okuldaki aşı çalışmasının ardından evden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşları aşılayıp sağlıklarına kavuşturmak için evlere gidiyor.

Aracın gidebildiği yere kadar giden sağlık ekipleri, yolun geri kalanını kilolarca ağırlıktaki çantalarla yürüyor. Köpek engelini de aşarak eve ulaşan ekip, burada aşı çalışmasını başarıyla tamamlıyor.

"YAŞLILARA AŞI YAPMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Halenur Korkmaz, gazetecilere, zorlu kış ve coğrafya şartlarının hizmet vermelerine engel olmadığını, köyde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Korkmaz, "Kar ve soğuk havanın yanı sıra zaman zaman köpek saldırılarına da maruz kalıyoruz. Ama tüm bu zorluklara rağmen aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşımızdan tek istediğimiz yeter ki aşı olsunlar." dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN, EVİME KADAR GELİP ANNEMİN VE BABAMIN AŞISINI YAPTILAR"

Beşiktaş köyünden Akif Topçu da sağlık ekiplerinin kar kış demeden evlerine kadar geldiğini belirterek, "Allah razı olsun. Evime kadar gelip annem ve babamın aşısını yaptılar. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.