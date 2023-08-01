Ardahan'da temmuz ayında dolu ve sağanak yağış Kentte sabah saatlerinde başlayarak bir anda bastıran sağanak ve dolu yağışının ardından araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

İHA

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Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında...

Sıcak havaların etkisini gösterdiği yaz günlerinde vatandaş serinleyecek yer arıyor.

Öte yandan yurdun birçok noktasında sıcakların etkisiyle barajlarda kuraklık yaşanıyor.

Bir diğer yandan ise Ardahan'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Araçlar yolda kaldı

Sağanak nedeniyle kara yollarında araçlar, biriken sulardan dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle Ardahan-Posof karayolunun Ulgar Dağı mevkiinde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

"Yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor"

Posof ilçesine giden Hüseyin Biçer, "Sağanak yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Biraz önce dolu yağışı vardı. Şimdi de şiddetli sağanak var." dedi.