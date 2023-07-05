Ardahan'da temmuz ayında dolu yağdı! Tarım arazileri zarar gördü Kentte temmuz ayında etkisini gösteren sağanak yağış ve dolu yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Yaşanan yağışların ardından tarım arazilerinde hasar oluştuğu belirlendi.

İHA

Tüm yurtta sıcak havalar etkisini göstermeye başladı...

Temmuz ayıyla birlikte birçok kentte hava sıcaklığı 30 derecinin üzerine çıktı.

Öte yandan Ardahan'da şaşırtan bir manzara yaşandı.

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı.

Hayat olumsuz etkilendi

Çevreyi beyaza bürüyen dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köylerde yağan dolunun ekili arazilere zarar verdiği öğrenildi.

"Dolu yağışı tarım arazilerine zarar veriyor"

Son günlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışının tarım arazilerine zarar verdiğini söyleyen Alican Yıldız, şöyle dedi:

Bu yıl iklim değişikliğiyle birlikte son günlerde etkili olan sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar veriyor. İl genelinde şap hastalığının da yayılması biz çiftçileri büyük ölçüde olumsuz etkiledi.

Kent merkezi beyaz büründü

Ardahan kent merkezi ise yağan doluyla birlikte beyaza büründü.