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    Ardahan'ı milyonlarca 'bir gün' sineği istila etti

    'Bir günlükler' olarak adlandırılan milyonlarca sinek, Tarihi Halilefendi Köprüsü ve Kale çevresini kaplayarak adeta kar görüntüsü oluşturdu.
    • 17.08.2022 - 23:30
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 23:48
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    Ardahan'ı milyonlarca 'bir gün' sineği istila etti

    Ardahan'da  her yıl olduğu gibi bu yılda da Kura Nehri'nde erginleşerek sudan çıkan, görüntüsüyle kelebeği andıran ve "bir günlükler" olarak adlandırılan sinekler, ölüm uçuşunu gerçekleştirmeye devam ediyor.

    Aydınlatma direği etrafında toplanan Mayıs sinekleri ya da "bir günlükler" olarak adlanan sineklerin larva halini suda geçirdiklerini söyleyen Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli Sibel Kaya, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Dişi sinekler 40 bin civarında larvalarını suya bıraktıktan sonra ölüyorlar"

    İHA'nın haberine göre; Sibel Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    ''Larva halini suda geçiren bir günlükler daha sonra çiftleşmek için sudan çıkarak kelebek haline dönüşüyorlar. Çıktıktan sonra 2 ile 15 saat veya en fazla bir gün yaşıyorlar. Dişi sinekler 40 bin civarında larvalarını suya bıraktıktan sonra ölüyorlar. Yaşam döngüleri bu şekilde.'' dedi.

    Ardahan'ı milyonlarca 'bir gün' sineği istila etti VİDEO


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    Tarihi köprüyü istila ettiler

    Tarık Yıldırım isimli vatandaş, bir günlüklerin ışıklar altında dans ettiğini söyleyerek, ''Burası bir günlük sinekler ile dolu. Her yıl gerçekleşen bu görüntü bu yıl da tekrarlandı. Kışın karla kaplı bu alanlar yaz aylarında da sineklerle kaplandı. Şu anda bir günlükler şehri istila etmiş durumda. Güzel bir görüntü ve ışıklar altında dans ediyorlar.'' şeklinde konuştu.

    "Bir günlükler" olarak bilinen mayıs sineklerinin "ölüm uçuşu" vatandaşlar tarafından Tarihi Halilefendi Köprüsü ve Kale çevresinde ilgiyle izlendi.

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