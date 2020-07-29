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    AREA'nın Türkiye siyasi gündem araştırması

    AREA'nın Türkiye siyasi gündem araştırması

    AREA tarafından yapılan anket verilerine göre, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları arasında Mansur Yavaş'ın adı öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 10:04
    • Güncelleme : 29.07.2020 - 10:04
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    AREA'nın Türkiye siyasi gündem araştırması

    Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere hazırlandıyor.

    Muhalefet sürekli erken seçim çağrıları yapsa da; Cumhur İttifakı ortakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçimlerin 2023 yılında yapılacağını dile getirdi.

    Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

    2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin kimi aday göstereceği ise net değil.

    Tartışmalar sürerken kamuoyu araştırma şirketleri yeni çalışmalar yapmaya başladı.

    AREA Araştırma, temmuz ayında Türkiye'nin siyasi nabzını tuttu.

    ORTAK ADAY KİM OLACAK

    Ankete katılanlara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıda belirtilen isimlere; muhalefetin ortak adayı olması durumunda oy verir misiniz?" diye soruldu.

    Gelen cevaplar şöyle sıralandı;

    Mansur Yavaş - 47,7

    Ekrem İmamoğlu - 44,3

    Meral Akşener - 37,0

    Muharrem İnce 27,4

    Abdullah Gül 21,2

    Ali Babacan 16,2

    AREA'nın Türkiye siyasi gündem araştırması #1

    BUGÜN SEÇİM OLSA

    Ankete katılanlara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye de soruldu.

    Bu soruya gelen cevaplar şöyle sıralandı;

    AK Parti - 39,1

    CHP - 24,4

    HDP - 10,3

    İyi Parti - 10,1

    MHP - 8,0

    DEVA - 2,7

    GELECEK - 2,2

    SAADET - 1,2

    DİĞER - 1,9

    AREA'nın Türkiye siyasi gündem araştırması #2


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