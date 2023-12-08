Areda Survey anket yaptı! Futbolda yüksek fon vurgununda sorumlu kim Areda Survey'in futbolda yüksek gelirli fon vurgunu anketine katılanların yüzde 45,9'u, yaşananlardan futbolcuların sorumlu olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye'yi sallayan futbolda yüksek gelirli fon vurgununda adli süreç devam ediyor.

Eski banka müdürü Seçil Erzan'ın merkezinde olduğu olayda, Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi Galatasaraylı eski futbolcular büyük paralar kaptırdı.

Fatih Terim fonu olarak anılan olayda, hemen her gün olaya karışmış kişiler mağdur veya şüpheli sıfatıyla verdikleri ifadeler ortaya çıkıyor.

Toplamda 1 milyar 289 milyon 15 bin lira toplanan fon vurgununda meblağ büyük olunca toplumda her zamanki gibi zenginin parası çeneleri yordu...

Vurgunda elde edilen paranın nerede olduğu merak konusu olurken, olayın sorumlusu da büyük bir tartışma konusu.

Banka müdürü, Türkiye'nin en önemli teknik adamlarından biri, dünyaca ünlü futbolcular, tefeciler...

Futbolda fon vurgununun sorumlusu kim?

Onlarca paydaşı olan olayda kimin sorumluluğu olduğuna farklı cevaplar geliyor.

Kimi futbolcuların yüksek kar vaadine inanmasını, kimi bankayı, kimi de olayın şüphelisi olarak yargılanan Seçil Erzan'ı suçluyor.

Araştırma şirketi Areda Survey de buradan hareketle, olayın sorumlusunu halka sordu.

Bir anket hazırlayan şirket, katılımcılara "Bir banka müdürünün tanınan bazı futbolcuları fazla kazanç vaadiyle dolandırılmasından sizce kim sorumludur?" sorusunu yöneltti.

Futbolcular sorumlu: Yüzde 46

Katılımcıların büyük bölümü futbolcuları işaret etti.

Katılımcıların yüzde 45,9'u, 'yaşananlardan futbolcular sorumlu' dedi.

Bankayı sorumlu tutanların oranı ise yüzde 30,5 oldu.

Seçil Erzan sorumlu diyenler yüzde 23,6'da kaldı

En düşük oranla sorumlu bulunan isim ise 226 yılla yargılanan vurgunun başındaki Seçil Erzan oldu.

Katılımcıların yüzde 23,6'sı Erzan'ı sorumlu buldu.