Areda Survey'den dikkat çeken anket! Türkiye’nin yarısı iş yerinde güvende hissetmiyor Areda Survey, Türk halkının çalıştıkları ortamda kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini araştırdı. Anket sonucunda, vatandaşların yüzde 50,4'ünün iş yerinde kendilerini güvende hissetmedikleri belirlendi.

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Araştırma şirketi Areda Survey, yeni bir anket ortaya koydu.

Yurt genelinde yapılan ankette konu bu kez, iş yerinde güven araştırması oldu.

2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, yüzde 50,4’lük kesimin iş yerinde kendisini güvende hissetmediği ortaya çıktı.

Bu araştırmaya göre yüzde 55 ile kadınlar, erkeklere göre iş yerinde kendilerini daha çok güvensiz hissediyor. İşte araştırmanın sonuçları….

Güvensizlik oranı yüzde 4,1 arttı

Güvensizlik oran 2021’de yüzde 51,2 iken 2022’de yüzde 46,3’e kadar düşmüştü.

2023 Aralık ayı verilerine göre çalışanların kendisini iş yerinde güvensiz hissetme oranının yüzde 4,1 oranında artış gösterdiği görülüyor.

Güvende hissetmede azalma oldu

Kendisini iş yerinde güvende hissettiğini belirtenler ise 2021’de yüzde 48,8 iken 2022’de bu güven artmış ve yüzde 53,7 oranına ulaşmıştı. Ancak 2023’te düşüşe geçerek yüzde 49,6’lara geriledi.

Kadınlar erkeklere oranla daha güvensiz hissediyor

Araştırma verilerine bakıldığında, erkeklerle kadınlar arasında kadınların aleyhine olacak şekilde yüzde 10’luk bir farklılık bulunduğu görülüyor.

İş yerinde güvende hissetmediklerini ifade eden erkekler yüzde 45,6 iken bu oran kadınlarda yüzde 55’e yükseliyor.

Gençlere göre daha güvensiz hissediyorlar

Öte yandan ileri yaştaki katılımcılar, gençlere göre kendilerini daha fazla güvensiz hissetmekte. 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların yüzde 61,7’si bu güvensizliği dile getiriyor.

18-34 yaş aralığındaki gençler de yüzde 50,8 ile iş yerinde yaşadığı güvensizlik duygusunu belirtirken 35-54 yaş aralığındaki katılımcılarda bu durum değişiyor.

Bu katılımcıların yüzde 58,1’i kendisini iş yerinde güvende hissettiğini belirtiyor. Yüzde 41,9’u ise güvende hissetmiyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katıldığı ve 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.