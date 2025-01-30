Areda Survey'den genel seçim anketi

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Ankara'da kulisler hareketli...

CHP belediyelerine yolsuzluk operasyonu, CHP içinde iyice ortaya çıkan adaylık kavgası ve yine CHP'den art arda gelen erken seçim çağrıları...

Tüm bu siyasi atmosfer içinde, Cumhur İttifakı paydaşları seçimin zamanında, 2028'de yapılacağını ifade etseler de bir yandan anketler yapılarak seçmenin nabzı tutulmaya devam ediliyor.

SON GENEL SEÇİM ANKETİ

Bu kapsamda Areda Survey, 16 - 20 Ocak 2025 tarihlerinde saha araştırması yaptı.

Türkiye geneli cinsiyet, yaş, eğitim ve siyasal özelliklerini temsil eden 3.166 kişinin katıldığı ankette katılımcılara "Bu pazar milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre anket sonuçları şu şekilde: