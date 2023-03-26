Areda Survey'den seçim anketi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti zirvede Areda Survey, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi paylaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan zirvede yer alırken AK Parti'nin ise yüzde 40,1 oy oranına sahip olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi

Türkiye, son dönemlerin en kritik seçimlerinden birinin eşiğinde.

Cumhur İttifakı'nda aday aylar öncesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı ise aylarca toplan, dağıl toplantısı yaptı.

CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin yanı sıra HDP'nin gizli olarak desteklediği Millet İttifakı'nın uzun uğraşlar sonucu Cumhurbaşkanı adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Hararetli günler yaşanırken, seçime yönelik anketler de art arda geliyor.

Son olarak Areda Survey 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi paylaştı.

Areda Survey yaptığı ankette seçmenlere, "Bu pazar cumhurbaşkanı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50,1 ile önde

Mart ayında yapılan ankette katılımcılar, yüzde 50,1 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

Kılıçdaroğlu 43,4 oy oranında

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 43,4'lük bir oy oranı aldığı görüldü.

Diğer adayların oy oranları

Diğer adaylardan Muharrem İnce'nin 4,2 oy aldığı görülürken, Sinan Oğan'ın 0,9'luk bir oyu olduğu saptandı.

Cumhur İttifakı'na katıldığını açıklayan Fatih Erbakan ise mart ayı anketinde 1,3 oy oranına sahip oldu.

Seçimler ikinci tura kalırsa oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kalması durumunda hangi isme oy verirsiniz sorusunda ise Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu solladı.

İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı 53,7 olurken Kemal Kılıçdaroğlu ise 46,3 oranında kaldı.

Areda Survey mart ayı anketinde, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu da katılımcılara yöneltildi.

AK Parti zirvede

Anketten çıkan sonuca göre AK Parti yüzde 40,1, CHP 24,0 ve HDP ise 11 ile ilk üç sırada yer aldı.

Anket verilerine göre MHP 9,3 oy alırken, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 8,7 olarak belirlendi.

Memleket Partisi'nin yüzde 2,5 oy aldığı görülürken, Yeniden Refah Partisi'nin 1,7, Türkiye İşçi Partisi'nin 0,6, DEVA Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin 0,5 oyu olduğu saptandı.