Areda Survey'in genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı anketi

Son seçim anketinde AK Parti ve MHP oluşturduğu Cumhur İttifakı, zirvedeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı adaylığında da Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerine fark attı.

Türkiye'de 2023 ylında yapılacak seçimler için geri sayım başladı...

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı resmiyet kazanırken; muhalefet cephesinde de belirsizlik hakim.

Siyasi partiler seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak da Areda Survey son araştırmasında, Türkiye'nin seçim atmosferindeki durumunu değerlendirdi.

Areda'nın Ensonhaber.com'a özel olarak paylaştığı anketinde katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye ve hangi Cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yönlendirildi.

Gelen cevaplar yüzde 48,1 ile AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

Cumhurbaşkanı adaylığında ise katılımcılar, 10 aday arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 48,6 ile seçerek tercihini yaptı.

İşte detaylı sonuçlar şu şekilde;

Genel seçim





AK PARTİ: Yüzde 38,0

CHP: Yüzde 25,0

HDP: Yüzde 10,5

İyi PARTİ: Yüzde 10,2

MHP: Yüzde 10,1

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 1,5

ZAFER PARTİSİ: Yüzde 1,3

DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,2

SAADET PARTİSİ: Yüzde 0.8

BBP: Yüzde 0,5

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ: 0,5

MEMLEKET PARTİSİ: Yüzde 0,1

DEMOKRAT PARİ: Yüzde 0,1

HÜDA PAR: Yüzde 0,1

Cumhurbaşkanı adaylık