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    Areda Survey'in genel seçin anketi: İşte partilerin oy oranları

    "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtlarda ilk sıraya yüzde 36,6 ile AK Parti oturdu. İttifak oranları ise kafa kafaya.
    • Özel Haber
    • 02.06.2022 - 15:01
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    Areda Survey'in genel seçin anketi: İşte partilerin oy oranları

    Türkiye'nin sıcak siyaset gündeminde, 2023 seçimine geri sayım başladı.

    İktidarın seçimlerin zamanında yapılacağı yönündeki açıklamaları ve mühalefetin erken seçim çağrıları arasında, araştırma şirketleri bu konuda anketler yapmaya devam ediyor.

    Son güncel anket, araştırma şirketi Areda Survey'den geldi.

    Şirket, 25-30 Mayıs arasında 2000 kişinin katıldığı bir çalışma yaptı.

    "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılılımcıların cevapları ise şöyle:

    Partilere göre oy dağılımı

    AK Parti: 36,6
    CHP: 24,0
    İyi Parti: 12,8
    HDP: 10,2
    MHP: 10,1
    Zafer Partisi: 2,3
    DEVA: 1,0
    Memleket Partisi: 0,8
    Yeniden Refah Partisi: 0,8
    Saadet Partisi: 0,6
    Vatan Partisi: 0,3
    Gelecek Partisi: 0,2
    DP: 0,2
    BBP: 0,1

    Areda Survey in genel seçin anketi: İşte partilerin oy oranları #1


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