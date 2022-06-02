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Areda Survey'in genel seçin anketi: İşte partilerin oy oranları

Areda Survey'in genel seçin anketi: İşte partilerin oy oranları

"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna gelen yanıtlarda ilk sıraya yüzde 36,6 ile AK Parti oturdu. İttifak oranları ise kafa kafaya.