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    Areda Survey'in Şanghay üyeliği anketi

    Areda Survey tarafından yapılan "Türkiye Şanghay Beşlisi'ne üye olmalı mı?" anketine katılımcıların yüzde 55,1'i olumlu yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 18:09
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    Areda Survey'in Şanghay üyeliği anketi

    Türkiye son dönemde 2023 genel seçimlerine odaklandı.

    Bu süreçte anketler ardı ardında geliyor...

    İç politikada gündem ekonomi ve seçim olsa da Türkiye'nin dış politikasına dair derin tartışmalar da gündemde yer buluyor.

    Özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin adaylık sürecine yönelik olumsuz tutumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe doğu ülkeleri ile yakın temaslar kurması, Türkiye'de 'Doğu-Batı ekseni' tartışmalarını beraberinde getirdi.

    Erdoğan'ın, Özbekistan'da yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldıktan sonra yaptığı "Hedef üyelik" açıklaması tartışmaları körükledi.

    "Türkiye Şanghay Örgütü'ne üye olmalı mı?"

    Bu kapsamda Areda Survey araştırma şirketi, konuyu seçmene sordu.

    Şirket, araştırmasında katılımcılara "Türkiye AB'ye alternatif olarak Şanghay Beşlisi'ne üye olmalı mı?" sorusunu yöneltti.

    Yüzde 55 evet dedi

    Buna göre katılımcıların yüzde 55,1'i Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılması gerektiğini belirtti.

    Yüzde 44 hayır

    Katılımcıların yüzde 44,9'u ise bu konuda olumsuz görüş bildirerek üyeliği doğru bulmadığını söyledi.

    Areda Survey in Şanghay üyeliği anketi #1

    Areda Survey in Şanghay üyeliği anketi #2


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