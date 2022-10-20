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Areda Survey'in Şanghay üyeliği anketi

Areda Survey'in Şanghay üyeliği anketi

Areda Survey tarafından yapılan "Türkiye Şanghay Beşlisi'ne üye olmalı mı?" anketine katılımcıların yüzde 55,1'i olumlu yanıt verdi.