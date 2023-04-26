Areda Survey'in son seçim anketi Ensonhaber.com'un YouTube kanalına konuk olan Areda Survey Araştırma Başkanı Yusuf Akın, 20 Nisan tarihli araştırmalarının sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 51,4 ile seçimi kazandığını söyledi.

ensonhaber.com

Seçim yaklaştıkça anketler ardı ardına geliyor.

Ensonhaber.com'un YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programı da bu kapsamda konunun uzmanlarından birini ağırladı.

Programa katılan Areda Survey Araştırma Başkanı Yusuf Akın, son araştırmalarını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur

Buna göre Areda Survey'in "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna gelen cevaplarda oy oranları şu şekilde sonuçlandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 51,4

Kemal Kılıçdaroğlu: 41,8

Muharrem İnce: 4,6

Sinan Oğan: 2,2

Areda, bu sonuçlara göre katılımcılarına seçimin ikinci tura kalması olasılığında kime oy vereceklerini de sordu.

İkinci tura kalırsa sonuçlar

Bu durumda oy oranları şu şekilde oluştu:

Recep Tayyip Erdoğan: 53,5

Kemal Kılıçdaroğlu: 46,5

Areda Başkanı Akın, son araştırmalarında partilerin milletvekili seçiminde alacakları oy oranlarını da açıkladı.

Partilerin oy oranları

5 gün önce sonuçlanan araştırmaya göre oranlar şu şekilde;

AK Parti: 41,1

CHP: 25,4

İyi Parti: 6,9

HDP: 10,1

MHP: 8,8

Memleket Partisi: 3,3

Büyük Birlik Partisi: 0,4

Yeniden Refah Partisi: 1,5

Zafer Partisi: 1,1

Diğer: 1,4



*Areda Survey, CHP listelerinden girecekleri için Saadet, DEVA ve Gelecek partilerini katılımcılara sormadı.