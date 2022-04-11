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    Areda Survey'in sonuçları: Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç

    Areda Survey'in sonuçları: Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç

    Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, yapılan son araştırmaların sonuçlarını Ensonhaber'e açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:12
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    Türkiye'nin önünde çok kritik bir seçim var.

    2023 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı.

    Siyasi parti liderleri arasında ittifakların genişletilmesi için görüşmeler de büyük bir gizlilik içerisinde devam ediyor.

    Peki anketler ne diyor?

    Bu pazar genel seçim olsa hangi partinin oy oranı kaç?

    Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Cumhur İttifakı'nın adayı ile Millet İttifakı'nın adayı yüzde kaç oy alır?

    Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, Ensonhaber'in yayınına konuk oldu ve son rakamları açıkladı.

    Areda Survey'in sonuçları: Bu pazar seçim olsa hangi ittifakın oranı yüzde kaç VİDEO

    CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ İTTİFAKA OY VERİRSİNİZ?

    • Cumhur İttifakı: %52,7
    • Millet İttifakı: %47,3

    BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

    • AK PARTİ: %38,1
    • CHP: %23,2
    • İYİ PARTİ %11,6
    • HDP: %10,9
    • MHP: %10,3
    • DEVA: %1,7
    • MEMLEKET PARTİSİ: %1
    • SAADET PARTİSİ: %0,7
    • YENİDEN REFAH: %0,7
    • BBP: %0,5
    • GELECEK: %0,3
    • TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %0,1


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