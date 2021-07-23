Arhavi'de yaklaşık 450 kişi tahliye edildi

Artvin’de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgenin 173,3 kilogram yağış aldığı, Arhavi'de yaklaşık 450 kişinin tahliye edildiği, bölgeye AFAD tarafından 5 milyon ödenek gönderildiği belirtildi.

Artvin, önceki gün adeta felaketi yaşadı.

Aşırı yağışın ardından Arhavi ile Murgul ilçelerinde sel ve heyelan meydana gelirken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgede yaşanan son gelişmelere dair bilgiler paylaştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

AFAD’dan yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağış sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği, Arhavi deresinin taştığı, ilçe merkezi ve köy yollarının etkilendiği hatırlatıldı.

Arhavi’de mahsur kalan 6, Murgul ilçesinde ise mahsur kalan 9 vatandaşın güvenli alanlara transfer edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

YAKLAŞIK 450 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

"Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişi tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirilmiştir. Yağışlar nedeniyle Murgul ilçesinde kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Bir vatandaşımız yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Türk Kızılay tarafından Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 3 ayrı noktada su ve içecek ikramı yapılmış, 7 bin adet ikram malzemesi, 1500 kumanya, 12 bin 250 adet su dağıtılmış, 5 bin kişilik akşam yemeği hazırlıkları başlatılmıştır.

14 İŞ MAKİNESİYLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Arhavi ilçe genelinde 80 trafonun arızalı olduğu ve 4 bin 289 aboneye enerji verilemediği tespit edilmiştir. 10 ekip 30 personel ile arızaların giderilmesi çalışmaları devam etmektedir. Arhavi Ortacalar yolunun 1. ve 5. kilometreleri arasında şu an itibarıyla trafiğe kapalı yolun açılması için 24 personel ve 14 iş makinesiyla çalışmalar devam etmektedir."

METREKAREYE DÜŞEN YAĞIŞ MİKTARI

Açıklamada ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 22 Temmuz'da metrekareye Hopa'da 183,1 kilogram, Arhavi'de 173,3 kilogram, Murgul'da 116,2 kilogram, Fındıklı'da 79,6 kilogram, Çamlıhemşin'de 64,9 kilogram, Ardeşen Yeşiltepe'de 64 kilogram yağış düştüğü aktarıldı.