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    Arıcılar tehlikeyi duyurdu: Artık çam balı yok

    Orman yangınları çam balının sonunu getirdi… Arıcılar, alevler sebebiyle sıcaklıklarından 50 derecelere kadar çıktığı bölgelerdeki ağaçlarda, balı üreten böceklerin yok olduğunu söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 11:04
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    Arıcılar tehlikeyi duyurdu: Artık çam balı yok

    Muğla’nın Közceğiz ilçesinde gezgin arıcı Ali Aydın, kötü haberi verdi…

    Aydın, özellikle geçen yıl Marmaris’te çıkan ve binlerce hektar ormanlık alanı küle çeviren yangın sonrası, çam balı üreten böceklerin yok olduğunu söyledi.

    “Bu böcekler artık tamamen ölmüş durumda”

    Son yıllarda artan orman yangınlarının özellikle çam balını tehlikeye attığını, artık arıcıların hiçbir şekilde bal üretemediğini dile getiren Aydın, “Etrafımızda oluşan yangınlardan dolayı artık üretemiyoruz. Yangınlar, çamlardaki bal üreten böceklerin sonunu getirdi. Bu, çamlardaki sıvıyı enzimleyip bal olarak çıkaran küçük bir böcek. Sıcaklıklar dolayısıyla bu böcekler artık tamamen ölmüş durumda.” dedi.

    Arıcılar tehlikeyi duyurdu: Artık çam balı yok ViDEO

    “Elimizde çam balı kalmadı”

    “Yangınlar öncesinde her şey normaldi” diyen Aydın, şöyle devam etti:

    “Buralarda sıcaklık 50 dereceye kadar çıktı, bu da ölümleri beraberinde getirdi. Artık üremiyor, 7 yıl sonra üreyebileceğini söylüyorlar. Ama o böceklerin artık bulunamayacağını söyleyen bilim adamları da var. Şu an elimizde çam balı kalmadı. Ve bulamazsınız.”

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