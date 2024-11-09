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Arif Güran dün fenalaşarak çıktığı duruşmaya yeniden geldi

Arif Güran dün fenalaşarak çıktığı duruşmaya yeniden geldi Narin Güran cinayeti davası duruşmasında dün tanıklar dinlenirken fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Arif Güran, duruşmanın üçüncü gününde yeniden adliye sarayına geldi. Güran, adliyeye girerken yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.