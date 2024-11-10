Arif Güran'dan dikkat çeken açıklama: Kızımı Bahtiyar öldürdü

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Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, duruşmayı 26 aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar verdi.

NARİN'İN BABASI DURUŞMANIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

Mahkemenin ardından baba Arif Güran ilk kez konuştu. A Haber'e açıklama yapan Güran, duruşmada herkesin ağladığını sadece Nevzat Bahtiyar'ın ağlamadığını, Narin'i de onun katlettiğini düşündüğünü söyledi. Arif Güran şu ifadeleri kullandı:

Mahkemeye elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Dikkatimi çeken 2 husus oldu. Buradaki ilk husus... İddianamede diyor ki; Hüseyin Güran, Arif Güran, Salim Güran ve Fuat Güran evinin arasında kaybolmuştur. Kızımın son görüldüğü yer samanların orasıdır. Sol taraf Hüseyin Güran'ın evi, arka taraf Salim Güran'ın evi ve 500 metre ileride de Fuat Güran'ın evi var.

"İDDİANAMEDE NEVZAT BAHTİYAR HAYALET GİBİ"

Nevzat Bahtiyar, kendi ifadesinde 'Benim patikadan uzaklığım 50-60 metre' dedi. Senin ile Arif'in evi kaç metre dendiğinde ise '30 metre' dedi. Bazı insanlar ya görmek istemiyor, ya da yalanlarına devam etmek istiyorlar. Benim evim Nevzat ile 30 metre ise bu patika ile bu evin arası nasıl iddianamede yok. Şu an iddianamede Nevzat Bahtiyar bir hayalet gibi...

"BENİM KIZIMI NEVZAT KATLETTİ"

Nevzat Bahtiyar duruşma salonunda robot gibiydi. Nevzat hariç herkes ağladı. Benim kızımı Nevzat katletti. Benim kızım hakkında kimse yorum yapamaz. Kızım hakkında yorum yapınca kendimden geçtim.

"HERKES AĞLARKEN NEVZAT'IN GÖZLERİ BİLE DOLMADI"

Ben ailemden şüphelenmem. Ancak devlet şüphelenmiş ve cezaevine atmışsa cezasını çekecek. Ancak suçu yoksa devlet onu bırakacak ki ben onunla yaşayayım. İnsan Allah'tan korkar. Bugüne kadar yüzlerce röportaj verdim. Bir gün bile Nevzat'ın namusu hakkında kötü laf söylemedim. Ancak o insan 3 gün orada salonun yüzde 80'i ağlarken o adamın gözleri bile dolmadı. Demek ki bu acımasız bir insandır."