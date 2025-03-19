Arif Kocabıyık gözaltına alındı

ANKA

Ülke genelinde dikkat çekici olaylar yaşanmaya devam ediyor...

Sosyal medya üzerinden yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Fenomen, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Provokatif paylaşımları ile sık sık gündem olan Kocabıyık'ın neden gözaltına alındığı henüz açıklanmadı.

"EMNİYETE GİDİYORUM"

Kocabıyık, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce evime polis memuru arkadaşlar geldi. Hakkımda yakalama çıkmış, emniyete gidiyorum." açıklamasını yaptı.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR

1983 Elmalı doğumlu, meslek lisesi mezunu olan Arif Kocabıyık, geçmişinde düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı.

Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı. Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapılmaktadır. Arif Kocabıyık, yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.

18 Mart 2023 tarihinde İyi Parti'den Antalya Milletvekili aday adaylığını duyurmuştur. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir ancak milletvekili seçilememiştir.