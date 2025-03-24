Arif Kocabıyık'ın hesabına erişim engeli

Haber Merkezi
Sokak röportajları yaparak gündeme gelen Arif Kocabıyık, defalarca tepkilerin de odağında oldu.
Kendisiyle aynı görüşleri paylaşmayan vatandaşlarla dalga geçen ve tepki alan Kocabıyık, İBB'ye yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün, gözaltına alındığını açıkladı.
İFADESİNİ ALIP BIRAKTILAR
Hakkındaki yakalama kararı nedeniyle emniyete götürülen Arif Kocabıyık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
HESABI KAPATILDI
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Kocabıyık, tepki toplayan paylaşımlarından vazgeçmedi ve hesabına erişim engeli getirildi.
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