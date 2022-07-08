Arife günü 1000 İhlas okumanın önemi nedir? 1000 İhlas ne zaman okunmalı?

Kurban bayramı öncesi ibadet etmek isteyenler Arife günü yapılacak ibadetleri araştırıyor..

Kurban Bayramı öncesi Arife gününü ibadet ederek geçirmek isteyenler bugün yapılacak ibadetler hakkında bilgi arıyor.

Arife günü dualar edilerek bolca ibadet etmek isteyenler bin ihlas okumanın faziletlerini merak ediyor ve araştırıyor.Peki 1000 ihlas suresi okumanın önemi nedir?

1000 İhlas okumanın önemi

Arife günü ihlas suresi okumanın önemini anlata bazı hadisler bulunmaktadır.İşte o hadisler;

"İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

"Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

"Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

"Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir."

Arife günü bin ihlas okumak isteyenler durmadan okumak mecburi değildir gün içerisinde fırsat buldukça ihlas suresi okunabilir..