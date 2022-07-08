Petrol
104.77
0.11%
Euro
17.478
-0.48%
Dolar
17.3097
0.24%
Altın
968.9
0.36%
Borsa
2428
0.09%
Bitcoin
377.806
7.10%
BTXN Coin
6.74
2.74%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Arife günü 1000 İhlas okumanın önemi nedir? 1000 İhlas ne zaman okunmalı?

    Kurban bayramı öncesi ibadet etmek isteyenler Arife günü yapılacak ibadetleri araştırıyor..
    • 08.07.2022 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arife günü 1000 İhlas okumanın önemi nedir? 1000 İhlas ne zaman okunmalı?

    Kurban Bayramı öncesi Arife gününü ibadet ederek geçirmek isteyenler bugün yapılacak ibadetler hakkında bilgi arıyor.

    Arife günü dualar edilerek bolca ibadet etmek isteyenler bin ihlas okumanın faziletlerini merak ediyor ve araştırıyor.Peki 1000 ihlas suresi okumanın önemi nedir?

    Arife günü 1000 İhlas okumanın önemi nedir? 1000 İhlas ne zaman okunmalı? #1

    1000 İhlas okumanın önemi

    Arife günü ihlas suresi okumanın önemini anlata bazı hadisler bulunmaktadır.İşte o hadisler;

    "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

    "Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

    "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

    "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir."

    Arife günü bin ihlas okumak isteyenler durmadan okumak mecburi değildir gün içerisinde fırsat buldukça ihlas suresi okunabilir..


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı yüzde 20 arttı
    Gündem

    Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı yüzde 20 arttı

    Deniz Piyade Kıdemli Başçavuş Ulgar Günay'ın ailesi 4 kuşaktır Türk ordusunda
    Yaşam

    Deniz Piyade Kıdemli Başçavuş Ulgar Günay'ın ailesi 4 kuşaktır Türk ordusunda

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir