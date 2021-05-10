Arife mi, Arefe mi? TDK doğru yazılışını açıkladı..

Arife gününün yazılışı TDK tarafından açıklandı. Peki arife mi, arefe mi? TDK'ya göre doğru yazılışı..

Yazımında en çok hata yapılan ve en çok merak edilen sözcüklerden biri de arife (arefe) kelimesidir.

Pek çok kaynakta yer verildiğine göre arife sözcüğü ile Arafat kelimesiyle aynı kökten gelir. Bazı bölgelerde kelimelerin farklı şekilde telaffuz edilmesi, o kelimelerin yanlış yazılmasına sebep olabilmektedir.

Peki arife mi, arefe mi? İşte TDK'ya göre doğru kullanımı..

ARİFE Mİ, AREFE Mİ?

Arapça kökenli bir sözcük olan Arefe ''Arafa'' fiilinden türetilerek oluşturulmuştur. Arafa, bilmek, görmek ve sezmek anlamlarına gelmektedir. TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı ''Arife'' şeklindedir.

Türk Dil Kurumu (TDK) arifenin anlamını şu şekilde açıklamaktadır: Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı: Arife



