Arıtılmış atıksu kullanımında teşvik oranı artıyor

Arıtılmış atıksuyunu yeniden kullanan tesislere, enerji teşviki kapsamında getirilen yeni düzenlemeyle, yüzde 100’e varan geri ödeme imkanı sağlanacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, arıtılmış atıksuyunu yeniden kullanan tesislerin atıksu arıtma tesisi enerji teşviki kapsamında desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler getirildi.

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçtiğimiz hafta Meclis’te kabul edildi. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 29. maddesinin üçüncü fıkrasında bir dizi değişiklik gerçekleştirildi.

Mevcut uygulamada; tesisler bir önceki yıl atıksu arıtma tesislerinde kullanmış oldukları ve ödemesini yapmış oldukları elektrik faturalarını Bakanlığa ibraz edebiliyor, tesislere %50’sine kadar geri ödeme yapılıyordu. Bu kapsamda 2011-2021 yılları arasında toplamda yaklaşık 793 Milyon TL geri ödeme yapıldı.

Kanunda yapılan değişiklikle teşvikin kapsamı 2 katına kadar çıkarıldı. Atıksu arıtma tesislerinde uygulanan %50’sine kadar geri ödeme oranı ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atıksuyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar teşvik verilebilecek.

Atıksuların önemi

Küresel iklim değişikliğinin en çok etkileyeceği doğal kaynaklardan biri su kaynaklarımız olacaktır. Halihazırda ülkemizin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp olup, kişi başı yaklaşık 1400 metreküp civarındadır.

Ülkemizde hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacı, kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımı sebepleriyle yüzeysel su kaynaklarının azalması ve yer altı su rezervlerindeki düşüşler ile kirlilik oluşumu kaynaklı yaşanan sorunlar nedeniyle ülkemizin de yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı düşünülmektedir.

Bu nedenle, atıksu geri kazanım ve kullanımının önemi bir kat daha arttırmıştır. Arıtılmış atıksular, peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabilmektedir.

Atıksuları da alternatif bir su kaynağı olarak değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Döngüsel Ekonomi ilkeleri doğrultusunda su kullanımını azaltmak, oluşan atıksuları arıtarak yeniden kullanmak ve bu sayede su kaynaklarının korunmasını sağlamayı öncelikli hedefleri arasına almaktadır.

Hedef yüzde 15 arıtılmış su

Bakanlığımızca, atıksuların alternatif bir su kaynağı olduğu yaklaşımı ve döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde planlamalar yapılmakta ve arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı sağlanarak su kaynaklarının üzerindeki kullanım baskısının azaltılması için arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranının arttırılması amacıyla halihazırda %3,55 olan ülke genelinde arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranının, 2023 yılında %5’e, 2030 yılında ise %15’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, temiz üretim çalışmaları kapsamında, ülkemizdeki sanayi tesislerinde tüketilen suyun azaltılması, mümkün olan her durumda arıtılmış atıksuların kullanımının yaygınlaştırılması Bakanlık olarak öncelikli çalışmalarımız arasında yer almaktadır.