Altunizade'de arıza yapan bir metrobüsteki yolcu o anları kaydederek araçlara bakım yapılmadığı için tepki gösterdi.

İstanbul'da son zamanlarda başta İETT ve metrobüs olmak üzere toplu taşıma araçlarında sık sık bakımsızlık nedeniyle arızalar yaşanıyor.

Bu arızalara bir yenisi daha eklendi.

YİNE BİR METROBÜS YOLDA KALDI

Yolcu dolu bir metrobüs Altunizade'de arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolda kalan araçtaki yolcular, araç değişmek zorunda kaldı.

Yolcuların aracı terk ettiği sırada bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek yaşananlara tepki gösterdi.

Arızalanan metrobüsteki yolcular araç değiştirdi VİDEO