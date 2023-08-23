Arızalanan tanker çekildi! İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında arızalanan tanker, Türkeli Demir Sahası'na alındı. İstanbul Boğazı, saat 11.20 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine tekrar açıldı.

AA

Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında Rusya’dan Çin’e seyir halindeyken arıza yapan petrol tankeri nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durdurulmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 244 metre uzunluğundaki "Guanyın" isimli tankerin arızasının giderildiği, kılavuz kaptan ve Kurtarma-11 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği ifade edildi.

Petrol tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma römorkörlerle Türkeli Demir Sahası'na alınmasının ardından Boğaz trafiği yeniden gemi trafiğine açıldı.

Boğaz trafiği, yeniden güney-kuzey yönlü işlemeye devam ediyor

Gemi arızası nedeniyle kapatılan Boğaz trafiği, geminin güvenli alana alınmasının ardından saat 11.20 itibariyle yeniden güney-kuzey yönlü olarak trafiğe açıldı.

Arızalanan gemi Türkeli Demir Sahası'nda

Türkeli Demir Sahası'na alınan geminin burada beklemede olduğu görüldü.