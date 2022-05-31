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    Armağan Çağlayan'dan Suriyeli kadının darbedilmesine tepki

    Suriye uyruklu, engelli ve yaşlı bir kadının uğradığı şiddete sessiz kalmayan Armağan Çağlayan, " O tekmeyi kafasında hissetmeyen insan değildir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 15:54
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 16:29
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    Armağan Çağlayan'dan Suriyeli kadının darbedilmesine tepki

    Gaziantep’te geçtiğimiz gün 70 yaşındaki engelli Suriyeli bir yaşlı kadının şiddete maruz kaldığı görüntüler, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Yaşlı kadın, kentteki çocuk hırsızına benzetildiği iddiasıyla Ş.Ç. isimli bir şahıs tarafından dövülürken, çaresizce ağlayan kadının görüntüleri kısa sürede tepkilere neden oldu.

    Saldırgan ekiplerce tutuklanıp gözaltına alınırken, saldırıya uğrayan ve akli dengesinin yerinde olmadığını tespit edilen kadın koruma altına alındı.

    Gaziantep'te engelli Suriyeli kadını darbettiler - Video

     

    "Atılan tekmeyi kafasında hissetmeyen..."

    Görüntülere sanat ve siyaset camiasından tepkiler de çığ gibi büyürken program yapımcısı Armağan Çağlayan da bu saldırıya duyarsız kalmadı.

    Tepkisini sosyal medya hesabından gösteren Çağlayan, olaya tepkisiz kalanlara seslenerek "Yaşlı Suriyeli bir kadına atılan tekmeyi, kendi kafasında hissetmeyen ırkçıdır, insan değildir." ifadelerini kullandı.

    Armağan Çağlayan dan Suriyeli kadının darbedilmesine tepki #1

    Armağan Çağlayan dan Suriyeli kadının darbedilmesine tepki #2

    Armağan Çağlayan dan Suriyeli kadının darbedilmesine tepki #3


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