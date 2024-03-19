Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün hizmete giriyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak yeni metro hattı, hizmete giriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı bugün açılıyor.

Yeni hat, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor.

Bu sayede Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası 8 dakikaya düşecek.

Türkiye'nin metrolarında ilk defa demir yolu hat altyapı sistemi kullanıldı

Türkiye’de, metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sistemi bu projede yer aldı. Özel yöntemlerle beton serimi gerçekleştirildi. Bu sayede hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü sağlandı.

Bakanlığın İstanbul'a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometre

Hattın hizmete alınmasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul’a yaptığı raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşmış olacak.

Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabı da açıldığında, tamamı yer altındaki metro sınıfında Türkiye’nin en uzun, 69 kilometrelik ring hattı tamamlanmış olacak.

Yeni metro hattı diğer hatlara da entegre olacak. Arnavutköy ile Göktürk arası ulaşım 20 dakikaya, Arnavutköy ile Kağıthane arası ise 32 dakikaya düşecek.