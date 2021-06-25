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    Arnavutköy Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı

    Şamlar Gölü'ne akan dere, bırakılan kimyasallar nedeniyle renk değiştirdi. Çevre sakinleri ise derenin 15 gündür renginin değiştiğini söyledi.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 17:07
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    Arnavutköy Şamlar Gölü'ne akan dereye kimyasal atık karıştı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, Şamlar Gölü'ne akan derenin kimyasal atıklar nedeniyle yapısı değişti.

    Kentte fabrikalardan bırakılan atıklar derelerin yapısını bozarken, bu atıklar içme suyunu karşılayan bazı göllere dökülüyor.

    Bu durum İstanbullular için risk oluşturuyor.

    "BELEDİYEYİ ARADIM AMA.."

    Şamlar Gölü'ne dökülen dere, kimyasal atıklar nedeniyle renk değiştirdi.

    Dereye bağlanan kanaldan 15 gündür hem lağım hem farklı renklerde boyanın aktığını söyleyen çevre sakinlerinden Yunus Gürdamur, "Bu dere ile ilgili olarak büyükşehir belediyesini defalarca aradım ama ne gelen oldu ne giden." dedi.

    Arnavutköy Şamlar Gölü ne akan dereye kimyasal atık karıştı #1

    "KÖPEĞİMİZ ÖLDÜ"

    Küçükbaş hayvanlarından ikisinin öldüğünü söyleyen Emirhan Akkaya ise "Koyunların yanı sıra bir de köpeğimiz öldü. Biz dereden akan sudan içtiklerinden şüpheleniyoruz." diye konuştu.

    Arnavutköy Şamlar Gölü ne akan dereye kimyasal atık karıştı #2

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİ

    Öte yandan dere ve çevresi drone ile görüntülendi. Yerleşim yerinin hemen yakınından geçen derenin etrafında çok sayda bahçe ve bostan olduğu görüldü.

    Arnavutköy Şamlar Gölü ne akan dereye kimyasal atık karıştı #3

    Arnavutköy Şamlar Gölü ne akan dereye kimyasal atık karıştı #4

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