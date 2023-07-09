Arnavutköy'de bataklığa saplanan cipin imdadına Togg yetişti Park halindeki cip, bataklığa saplanarak sürücüye zor anlar yaşattı. Olay yerinden geçen yerli otomobil Togg sürücüsü cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

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İHA

Yerli ve milli otomobil olan Togg, yollarda sıkça görülmeye başlandı.

Görenlerin göğsünü kabartan ve 6 renk seçeneği ile büyük beğeni toplayan Togg, zaman zaman sünnet ve düğün aracı da oluyor.

Son olarak İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kaydedilen bir videoda, Togg'un lüks bir cipin imdadına yetiştiği görüldü.

Cip bataklıktan çıkamadı

8 Temmuz Cumartesi misafirliğe giden bir kişi aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü cipini bataklık yüzeye bıraktığını fark etti.

Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramadı.

Araç sahibi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm müdahalelere rağmen cip bataklık yüzeyden kurtarılamadı.

Togg kurtardı

Olayın olduğu mevkiinden geçen bir yerli otomobil Togg aracı, bataklığa saplanan cip’in yardımına koştu.

Togg sürücüsünün halat yardımı ile cipi bataklık alandan kurtardı. Kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.