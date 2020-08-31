Arnavutköy'de düğün konvoyu yolu kapattı, halay çekildi

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, dakikalarca kol kola eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerde, bazı kurallar söz konusu olsa da yine aynı görüntüler tekrarlanıyor.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde düğün konvoyu için toplanan bir grup, konvoy sırasında yolu trafiğe kapatarak halay çekmeye başladı.

DAKİKALARCA EĞLENDİLER

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere aldırmayan grup, dakikalarca kol kola eğlendi.

O anlar ise mahalleden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de yolu kapattılar, halay çektiler İZLE