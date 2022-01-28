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    Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi

    Açık olmasına rağmen yolların kapalı olduğunu iddia ederek yolcuları otoyol kenarında indiren İETT şoförü, tepkilere rağmen kararından geri dönmedi.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 12:09
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    Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi

    İstanbul’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemiş ve birçok yere ulaşım adeta imkansız hale gelmişti.

    Çalışmalarla temizlenen yollar yeniden açılırken, 336G Tekstilkent-Taşoluk seferini yapan İETT otobüsü şoförü, şehir merkezine girmeyerek yolcuları otoyol kenarında indirdi.

    YOLCULAR İSYAN ETTİ

    Otobüstekiler duruma itiraz etse de sürücü aldırış etmeyerek şehrin dışındaki durakta yolcuları indirerek yoluna devam etti. Yürüyerek şehir merkezine giden vatandaşlar başka araçlarla evlerine ulaşabildi.

    DİĞER OTOBÜSLER YOLA GİRDİ

    İETT şoförünün bahane ederek girmediği ilçe merkezine ise vatandaşların yürüdüğü sırada başka İETT aracının girdiği görüldü. Yürümek zorunda kalan bir vatandaş ise o anları kameraya kaydetti.

    Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi

    Arnavutköy de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi #1

    Arnavutköy de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi #2


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