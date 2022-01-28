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- Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi
Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi
- İHA
- 28.01.2022 - 11:49
- Güncelleme : 28.01.2022 - 12:09
İstanbul’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemiş ve birçok yere ulaşım adeta imkansız hale gelmişti.
Çalışmalarla temizlenen yollar yeniden açılırken, 336G Tekstilkent-Taşoluk seferini yapan İETT otobüsü şoförü, şehir merkezine girmeyerek yolcuları otoyol kenarında indirdi.
YOLCULAR İSYAN ETTİ
Otobüstekiler duruma itiraz etse de sürücü aldırış etmeyerek şehrin dışındaki durakta yolcuları indirerek yoluna devam etti. Yürüyerek şehir merkezine giden vatandaşlar başka araçlarla evlerine ulaşabildi.
DİĞER OTOBÜSLER YOLA GİRDİ
İETT şoförünün bahane ederek girmediği ilçe merkezine ise vatandaşların yürüdüğü sırada başka İETT aracının girdiği görüldü. Yürümek zorunda kalan bir vatandaş ise o anları kameraya kaydetti.
Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi