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Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi

Arnavutköy'de İETT şoförü yolcuları otoyol kenarında indirdi

Açık olmasına rağmen yolların kapalı olduğunu iddia ederek yolcuları otoyol kenarında indiren İETT şoförü, tepkilere rağmen kararından geri dönmedi.