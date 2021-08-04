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    Arnavutköy'de inşaat sırasında yan evin duvarı yıkıldı

    İnşaat yapımı sırasında yan binanın duvarının yıkılması nedeniyle dairenin içi betonla doldu.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 09:51
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    Arnavutköy'de inşaat sırasında yan evin duvarı yıkıldı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı İslambey Mahallesi Ersan Sokak'ta, inşaatta beton dökümü sırasında yan binanın duvarında yaşanan yıkılma nedeniyle binadaki dairenin içine beton döküldü.

    O anlara şahit olan ev sakinleri ise neye uğradığını şaşırdı.

    DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından içine beton dökülen daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay esnasında odada kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

    Arnavutköy'de inşaat sırasında yan evin duvarı yıkıldı VİDEO

    Arnavutköy de inşaat sırasında yan evin duvarı yıkıldı #1

    Arnavutköy de inşaat sırasında yan evin duvarı yıkıldı #2

    Arnavutköy de inşaat sırasında yan evin duvarı yıkıldı #3

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