Arnavutköy'de iş yerine girmeye çalışırken güvenlik dikkatiyle yakalandı Gözüne kestirdiği iş yerine girmek için bahçe duvarından atlayan şahıs, güvenlik kameralarından fark edildi. Ekipler, kimliğini tespit ettiği şahsı yakaladı.

İstanbul Arnavutköy'de akılalmaz anlar yaşandı. Hadımköy Mahallesi’nde bir iş yerini gözüne kestiren kişi, bahçe duvarından atladıktan sonra bina kapısını açmaya çalıştı. Kaçmaya başladı Bu esnada şahıs, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde kapıyı açamadan hızla koşarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Adliyeye sevk edildi Görevlinin polis ihbarda bulunması üzerine ekiplerin kimliğini tespit ettiği S.D., yakalanarak adliyeye sevk edildi. Daha önceden 7 farklı konudan 31 suç kaydı olduğu da öğrenilen S.D. serbest bırakıldı.