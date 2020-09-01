Arnavutköy'de maskesini takmayan kasiyer müşteriyi kızdırdı

Maskesini çenesinin altına takan kasiyerin, kendisini uyaran müşteriyle tartışması anbean kameraya yansıdı.

Görüntüler İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki bir marketten…

Koronavirüs tedbirleri kapsamında market çalışanlarına getirilen maske zorunluluğuna uymayan çalışan, müşteri ile tartıştı.

Aldığı ürünleri kasaya getiren bir müşteri, maskesini çenesinin altına takan kasiyeri görünce uyarmak istedi.

“BAS GİT”

Kendisini uyaranlara kulak asmayan kasiyer, daha sonra bu anları kayda alan bir müşteriye ise “bas git” diyerek tepki gösterdi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de maske takmayan kasiyerin müşteriyle tartışması İZLE