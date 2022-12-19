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    Arnavutköy'de pazarcılar soğuk havada ateş yaktı

    Soğuk hava ve rüzgarın etkisini göstermeye başladığı kentte pazarcılar ısınmak için ateş yaktı.
    • 19.12.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 18:04
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    Arnavutköy'de pazarcılar soğuk havada ateş yaktı

    Sıcak havaların etkisini koruduğu kentlerde hava sıcaklığı bir anda düşmeye başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği, İstanbul’da fırtına ve yağış uyarısı yapmıştı.

    Yapılan uyarıların ardından fırtına kentte yer yer etkili oldu.

    Esnaf zor anlar yaşadı

    Sabah saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde kurulan semt pazarında çadır açmaya çalışan pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

    Bazı pazarcılar fırtına nedeniyle çadır açamadı. Soğuk havada üşüyen bazı pazarcılar ise ısınmak için ateş yaktı.

    "Soğuk havadan dolayı müşteri de fazla gelmiyor"

    İHA'nın haberine göre, pazarda bulunan esnaflardan Nusret Dinç, "Biz sabah erken saatlerde geldik çok rüzgar vardı. Pazar kuramadık. Açtık tezgahı ama soğuk havadan dolayı müşteri de çok fazla gelmiyor. Bizde bayağı üşüdük, ısınmak için ateş yaktık bekliyoruz bakalım." ifadelerini kullandı.

    Arnavutköy de pazarcılar soğuk havada ateş yaktı #1

    Arnavutköy de pazarcılar soğuk havada ateş yaktı #2


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