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    Arnavutköy'de sürücüler zor anlar yaşadı

    İlçenin beyaza bürünmesiyle birlikte yolda kalan sürücülere, çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.
    • DHA
    • 15.02.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 17:12
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    Arnavutköy'de sürücüler zor anlar yaşadı

    İstanbul'da kar yağışının en yoğun yaşandığı ilçelerden biri Arnavutköy oldu.

    Bugün de etkili olan yağışın ardından yollar buz bistine döndü.

    SÜRÜCÜLERİN KARLA MÜCADELESİ

    Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkan onlarca araç sürücüsü yollarda zor anlar yaşarken, yardımlarına çevredekiler koştu.

    Kimisi otomobilin kaputunun üstüne çıkarak lastiklere ağırlık verdi, kimisi de araçları ittirerek destek olmaya çalıştı.

    Arnavutköy'de sürücüler zor anlar yaşadı VİDEO

    Arnavutköy de sürücüler zor anlar yaşadı #1

    Arnavutköy de sürücüler zor anlar yaşadı #2

    Arnavutköy de sürücüler zor anlar yaşadı #3

    Arnavutköy de sürücüler zor anlar yaşadı #4

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