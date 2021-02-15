İlçenin beyaza bürünmesiyle birlikte yolda kalan sürücülere, çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti.

İstanbul'da kar yağışının en yoğun yaşandığı ilçelerden biri Arnavutköy oldu.

Bugün de etkili olan yağışın ardından yollar buz bistine döndü.

SÜRÜCÜLERİN KARLA MÜCADELESİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkan onlarca araç sürücüsü yollarda zor anlar yaşarken, yardımlarına çevredekiler koştu.

Kimisi otomobilin kaputunun üstüne çıkarak lastiklere ağırlık verdi, kimisi de araçları ittirerek destek olmaya çalıştı.

Arnavutköy'de sürücüler zor anlar yaşadı VİDEO