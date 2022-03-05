Arnavutköy'de yürüme engelli adamın hayatı sporla değişti

Bir lokantada çalışan Kerem Şener, iş yerine gelen spor antrenörü Tugay Kantarkıran sayesinde sporla tanıştı.Kaslarını güçlendirip Kick Boks maçlarına çıkan Şener, çıktığı maçlarda şampiyon oldu.

İstanbul Arnavutköy’de yaşayan Kerem Şener çocukluğunda geçirdiği felç nedeni ile yürüme kabiliyetini kaybetti. Hastalığının ilk sürecinde hiç yürüyemeyen Şener, sonrasında kendi gayretleri ile ayakta durmaya ve yavaş yavaş yürümeye başladı.

Arnavutköy’de bulunan bir lokantada çalışarak geçimini idame eden Şener, iş yerine yemek yemek için gelen Milli Takım Kick Boks Antrenörü Tugay Kantarkıran ile tanıştıktan sonra hayatı değişti.

Kendisini spor yapmaya adayan Şener, hazırlıklar sonrasında çıkmış olduğu maçlarda ise şampiyon oldu.

"1 BUÇUK YILDIR SPOR YAPIYORUM LİSANSIM ÇIKTI

Yürüme engelli Kerem Şener, "Ben doğma büyüme Arnavutköy’de yaşıyorum küçüklüğümde felç geçirdim ve 9 sene yatakta kaldım. Sonrasında bir ameliyat geçirdim ve spora başlamak istedim. Çalıştığım iş yerine hocam ailesi ile birlikte yemeğe gelmişti beni gördü ve spora gelmemi söyledi. Ben yapamayacağımı söyledim ama bana neyin eksik yaparsın dedi ve beni ertesi gün kendi bizzat evimden alıp spora başladık. Ben bir buçuk yıldır spor yapıyorum lisansım çıktı. Gösteri maçında rakibimi nakavt ederek maçı kazandım. Ben başladığımda ön yargılı davrandım kendime yapamayacağımı düşündüm ama sonrasında hocalarımın destekleri ile yaptım.

"SPOR BANA SAĞLIK KAZANDIRDI"

"Spora başlarken zorlandığım alanlar oldu yağmuru, karı bahane ettim ama yılmadım işten çıktım, izinli günlerimde buraya geldim ayaklarımı açabilmek için. Dışarıdaki insanlar bana hep yapamazsın, ne anlarsın dediler, umursamadım ve ben başardım eğer bir başarı varsa benim için bu bir başarıdır. Benim gibi olan arkadaşlarıma da şiddetle sporu tavsiye ediyorum. Çalıştığım dönemde zorluklar oldu işin yorgunluğu stresi oldu ben zorluklar için yaratıldığıma inandım ve sürekli ısrarla devam etmek istedim asla vazgeçmedim. Çok yoruldum bıktım canım yandı ama şuan da daha iyiyim daha rahat yürüyebiliyorum spor bana sağlık kazandırdı." dedi.

"YERİ GELDİ DÜŞÜRDÜM, AYAĞA KALKMASINI İSTEDİM"

Engelli bireyi fark ettikten sonra hocalığını üstlenen Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tugay Kantarkıran, "Ben Kerem'i fark ettiğimde engeli olduğunu ama sporu çok istediğini gördüm. Ben bunu kendimde sosyal bir proje olarak benimsedim ve teklif ettim yapamayacağını söyledi ama çok ısrar ettim. İlk dersimi yaptığımız da yürümekte sıkıntı çekiyordu yere düşüyordu sürekli ama önce bacaklarını güçlendirdim ben ona bedensel engelli gibi yaklaşmadım normalde bu spor salonuna kim geliyorsa yaptığımız her şeyi ben ona yaptım yeri geldi vurdum düşürdüm ayağa kalkmasını istedim. Zorlandı evet ama çok inançlı ve başarılı birisi kendisinin lisansı ve kemeri oldu maçlara çıktı profesyonel maçlarda şampiyon oldu." diye konuştu.