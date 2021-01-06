Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'a olan yaklaşımını Atatürk'ün söylediği "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır." sözüyle açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bir dizi anlaşma imzaladı.

Atılan imzalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Arnavutluk'un kardeş ülke olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki ülkeyiz." dedi.

ERDOĞAN'DAN ARNAVUTLUK İLE İLİŞKİLERDE SAĞLAMLIK VURGUSU

Açıklamalarına devam eden Erdoğan, "Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz." diyerek Arnavutluk'la ilişkilerin sağlamlığına vurgu yaptı.

Erdoğan'dan sonra söz alan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un yaşadığı deprem felaketi sonrası Türkiye'nin yaptığı yardımları anlattı.

Arnavutluk Başbakanı Rama, Atatürk'ün sözüyle Türkiye'yi anlattı VİDEO

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RAMA'DAN TÜRKİYE'YE ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE ÖVGÜ

Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem ulusal anlamda hem küresel anlamda Arnavutluk'ta yeni inşa sürecine dahil olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin Arnavutluk'un yanında durmaya devam ettiğini belirten Rama, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bize yaklaşımı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi "İnsanlık tek vücuttur, milletler bu vücudun parçasıdır" demişti. Biz de tek vücut olarak, aynı yönde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GELİŞTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Açıklamalarına devam eden Arnavutluk Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığı için çok mutlu olduğunu da söyleyerek, "Daha yakın çalışabilmek için, ortak grupların kurulması ve bütün bürokratik engelleri kaldırarak yapacağız." dedi.