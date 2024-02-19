Arnavutluk Başbakanı Rama Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

AA & Ensonhaber

Arnavutluk Başbakanı, yarın Ankara'ya geliyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısına katılacak.

İki lider, ikili ilişkileri ele alacak.

Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katılacaklar

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama, 20 Şubat 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.



Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Rama’nın riyasetlerinde Ankara’da icra edilecektir.



Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.



NATO müttefikimiz Arnavutluk’la yapılacak görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.



Konsey toplantısı vesilesiyle, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif hukuki metinlerin imzalanması da gündemdedir.