Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sabah saatlerinde başlayan Arnavutluk ziyareti devam ediyor.

Arnavutluk'ta resmi törenle karşılanan ve akabinde de Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalar yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"DOSTANE İLİŞKİLER BİR ASRIN ÖTESİNDE"

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimizin ikinci toplantısı vesilesiyle dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Arnavutluk'ta diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100. yıldönümünü idrak ettik. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Arnavutluk'la dostane ilişkilerimiz esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor.

RAMA'DAN DOSTLUK GÖSTERGESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından sözlerine başlayan Edi Rama, açılışını yapacaklar Namazgah Camii'den bahsetti.

Rama açıklamasında, "Arnavutluk'ta ilk seçildiğimde, bu proje geldiğinde bana kardeşlik işareti yaptınız. Siz caminin açılışına seninle geleceğim diye söz vermiştiniz. Ben sizinle birlikte birazdan gidip açılışa katılacağım. Çünkü inancın evleri... Bizim ismimizi gelip gecici olacaktır ama sizin isminiz hep orada kalacaktır" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna dokundu.

Edi Rama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omzuna dokunması ise hem saygı hem de dostluğun bir ifadesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rama'ya alkışlayarak ve gülümseyerek karşılık verdi.