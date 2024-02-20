Arnavutluk Başbakanı Türkiye'de! FETÖ ile mücadele mesajı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında FETÖ ile mücadeleye değindi. Erdoğan, "İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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ensonhaber.com

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmelere geçildi

Arnavutluk Başbakanı Rama'nın tören kıtasını selamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rama başkanlığındaki, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile iki arasında ticaret ve iş birliği konuları ele alındı.

Ortak basın toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Edi Rama, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Hedef 2 milyar dolar ticaret hacmi

İki ülke arasında ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkardıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik" dedi.

FETÖ ile mücadele

Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'la FETÖ'ye yönelik mücadele konusunda şu mesajları verdi:

Arnavutluk'un FETÖ ile mücadelede hassasiyetini biliyoruz. Bunu takdirle karşılıyoruz. İlişkilerimizi zehirlemek için her yol ve yöntemi deneyen bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Arnavutluk makamlarının da bu gerçeğin farkında olduklarını görüyoruz. Karşılıklı anlayış çerçevesinde örgütle mücadelemizi sürdüreceğiz.

"İmzalanan anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

Arnavutluk'un Başbakanı Rama ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye ile Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını idrak ettik. Bugün icra ettiğimiz konseyin ilk toplantısıyla münasebetlerimizi daha ileri taşıma konusunu teyit ettik. İmzalanan anlaşmalarla iş birliğimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. Ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkardık. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik. Bu rakama kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

"Arnavutluk halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Türkiye 3,5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk'taki en büyük 5 yabancı arasında yer alıyor. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkınmasına yönelik projelerimiz sürecek. Az önce imzalanan anlaşma bu alandaki işbirliğimize güç katacaktır. 3 ay gibi rekor bir sürede Fier Hastanesi'ni inşa ettik. Bundan sonra da Arnavutluk halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

"Türkiye ve Arnavutluk, Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefikidir"

Sayın Başbakanla bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye ve Arnavutluk, Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefiktir. Savunma sanayi ve askeri alandaki yakın işbirliğini derinleştirmek arzusundayız. Askeri Çerçeve Anlaşması bu irademizin en somut tezahürüdür. Arnavutluk'u başarıyla tamamladığı BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğinden ötürü tebrik ediyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na Arnavutluk önemli katkılar yapacaktır.

"Arnavutluk tarihin doğru tarafında yer almıştır"