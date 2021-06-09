Arnavutluk heyeti, Bayraktar TB2'yi inceledi

Baykar üretim tesisini gezen heyete, SİHA çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Türkiye'de üretilen SİHA'lar, diğer ülkelerin ilgi odağı haline geldi.

Libya, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2'lerin satışı, son olarak 24 adet şeklinde Polonya'ya gerçekleştirildi.

Geride bıraktığımız günlerde savunma sanayiinin yükselen yıldızı Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks​​​​​​​, "Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri"ne giderek çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

ARNAVUTLUK HEYETİNDEN SİHA'LARA YAKIN İLGİ

Şimdi de Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet tesisleri gezdi.

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, heyete çalışmalardan bahsetti. Ziyarete ilişkin "Türkiye'den SİHA alacak bir sonraki ülke Arnavutluk olabilir." şeklinde yorumlar yapıldı.

ÜRETİM TESİSLERİNİ GEZDİLER

Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretten fotoğraflara yer verildi.

Açıklamada, "Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk." denildi.

Türkiye'nin SİHA'ları için Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Fas, Malezya, Kazakistan ve Pakistan'ın da ilgili olduğu ve satın alma seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor.