Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer’e yardım ettiği gerekçesiyle Arnavutluk vatandaşı E.H., tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri

"ARNAVUTLUK'A GELMESİNE YARDIM EDEN KİŞİ"

Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.