Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına başlandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın 6 Ocak’ta Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına Fier şehrinde başlandı.

Elektrik, su, bağlantı yolları ve arsa kamulaştırılma işlemlerin ardından YDA Group, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı.

ERDOĞAN'IN SÖZÜNÜ VERDİĞİ HASTANENİN YAPIMINA BAŞLANDI

Kısa bir süre içinde ofisleri açan şirketin bölgede ağır iş makinalarını çalıştırmaya başladığı görüldü. İlerleyen günlerde çalışmanın hızlanacağı şantiyede, çalışan sayısının bin 200’e kadar çıkması bekleniyor.

Türkiye’nin Arnavutluk’a armağanı olan hastane, 3 bin metrekaresi kapalı olan olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik alana sahip olacak. Hastanenin 150 yatak kapasiteli olması planlanıyor.

Arnavutluk’ta Türkiye’nin söz verdiği hastanenin yapımına başlandı VİDEO

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SİSTEM OTURANA KADAR TÜRK DOKTORLAR TARAFINDAN YÖNETİLECEK

Ülkenin güneyinde pilot proje olarak yapılmakta olan hastane, bir süre Türk yöneticiler ve doktorlar tarafından yönetilmesi bekleniyor.

Çalışmaları yakından görmek üzere geçtiğimiz hafta inşaat alanını gezen Başbakan Rama, bu projenin 3 ay gibi kısa bir süre içinde biteceğini, projede de bin 200 kişinin 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde çalışacağını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ay başında görüşmüştü.

İkilinin görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Rama, "Çok yakında bir şehrimizde bölge hastanesi yapılacak. Bütün heyetim adına bu kıymetli zamanınızı bize ayırdığınız, sıcak misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"BU LEBLEBİ-İ ÇEKİRDİK"

Rama'nın açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorumu ise, salonda kahkaha seslerinin yükselmesine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de yapılan salgın hastanelerinin 2 ayda tamamlandığını hatırlatarak "İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı'nda, Sancaktepe'de 1008'er odalı 2 hastaneyi iki ayda yaptık. Bu ise 150 odalı olacağı için, üç ay dedik. Bu leblebi-çekirdek. Ve tabi bütün tıbbi teknik donanımları da olacak." demişti.

Erdoğan'ın Arnavutluk'a yapılacak hastane için esprili yorumu VİDEO

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Erdoğan'ın Arnavutluk'a yapılacak hastane için esprili yorumu