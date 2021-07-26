Arslantepe Höyüğü UNESCO listesinde

Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı.

Türkiye'deki bir kültür varlığı daha UNESCO listesine girdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındığını duyurdu.

ALTUN’DAN MALATYA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da güzel haberi, “Güzel Malatyamızın Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Ne güzel haber. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek kutladı.

KORONAVİRÜS ENGEL OLMUŞTU

Arslantepe Höyüğü 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesine almıştı.

Arslantepe Höyüğü'ne ilişkin geçen yıl açıklanması beklenen UNESCO kararı, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli toplantı ve çalışmaların yapılamaması gerekçesiyle açıklanamamıştı.

MERKEZİ DEVLET SİSTEMİNE GEÇİŞE TANIKLIK EDEN BULGULAR ORTAYA ÇIKARILDI

Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.

Kazı çalışmalarıyla Geç Hitit dönemine ait, girişinde aslan ve devrilmiş kral heykellerinin bulunduğu höyük, yağmur drenaj hattı gibi altyapısı bulunan kerpiçten sarayı ve 2 bini aşkın mühürle Anadolu'nun en eski şehir devletlerinden birinin yapılarını ortaya koyuyor.

Duvarlarında siyasi gücün tasvir edildiği renkli figürler ve işlenmiş rölyef levhalarla erken devlet sisteminin izlerini de barındıran Arslantepe'de, Mezopotamya ile benzerlik gösteren çok sayıda çanak ve çömlek de kazılardan çıkan eserler arasında yer alıyor.

İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından 1961'den bu yana kazı çalışması yapılan alanda, merkezi devlet sistemine geçişe tanıklık eden bulgular ortaya çıkarıldı.

Kerpiç saray kompleksi, gıda dağıtımında kullanılan mühürleme sistemi, dünyada bugüne kadar bulunabilmiş en eski kılıçlar devlet sisteminin burada ortaya çıktığını gösteriyor.