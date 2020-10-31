Artçı deprem nedir? Artçı deprem neden olur? Öncü deprem nedir?

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından üst üste artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Herkesin korku duyduğu artçı deprem ne demek?

Artçı deprem ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. 30 Ekim’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından vatandaşlar artçı depremin ne demek olduğunu merak etmeye başladılar.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Artçı deprem, şiddetli depremlerin ardından olan depremlere denilmektedir. Bu depremler uzun bir süre devam eder ve büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar.

Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler, artçı depremler olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

ÖNCÜ DEPREM NE DEMEK?

Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntıdır.